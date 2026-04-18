Минпросвещения определило объем учебной нагрузки на учеников старшей школы

2026-04-18T02:11+0300

минпросвещения

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Минпросвещения России определило объем учебной нагрузки на школьников 10-11-х классов, он составляет от 2312 до 2516 часов за два года, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко. "Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования. Так, объем учебных часов старшеклассника за 2 года обучения (10-11 класс) согласно стандарту составляет от 2312 до 2516 часов", - сказал Костенко. Он пояснил, что нижняя граница (2312 часов) соответствует максимальной недельной нагрузке по СанПиН при 5-дневной учебной неделе (34 часа в неделю), а верхняя (2516 часов) - при 6-дневной неделе (37 часов в неделю). Ранее Костенко сообщил, что Минпросвещения России разработало новый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

