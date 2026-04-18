https://1prime.ru/20260418/moshenniki-869246495.html
Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам и просят оплатить "комиссию за перевод" или назвать код из смс, рассказали РИА Новости в... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T02:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869246495.jpg?1776469648
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам и просят оплатить "комиссию за перевод" или назвать код из смс, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники звонят, представляясь "сотрудниками МФО" или "Центробанка", сообщают, что по новому закону гражданину положен возврат излишне уплаченных процентов, и просят оплатить "комиссию за перевод" или назвать код из смс", - рассказали эксперты.
"Клиенты, бравшие микрозаймы, ждут "возврата переплаченного" и легко ведутся на предложения", - пояснили они.
В России с 1 апреля снизился предельный размер переплаты по микрозаймам до 100% со 130%, но снижение не распространяется на микрозаймы со сроком более одного года.
В "Мошеловке" советуют не называть код подтверждения звонящим. Там также напоминают, что возврат переплаты происходит автоматически или через заявление лично в МФО, а не по телефону.
"Никакие государственные органы не взимают комиссию за возврат ваших же денег", - предупредили эксперты.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
