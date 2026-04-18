Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам - 18.04.2026, ПРАЙМ
Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам
Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам - 18.04.2026, ПРАЙМ
Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам
Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам и просят оплатить "комиссию за перевод" или назвать код из смс, рассказали РИА Новости в... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T02:47+0300
2026-04-18T02:47+0300
финансы
россия
общество
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам и просят оплатить "комиссию за перевод" или назвать код из смс, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники звонят, представляясь "сотрудниками МФО" или "Центробанка", сообщают, что по новому закону гражданину положен возврат излишне уплаченных процентов, и просят оплатить "комиссию за перевод" или назвать код из смс", - рассказали эксперты. "Клиенты, бравшие микрозаймы, ждут "возврата переплаченного" и легко ведутся на предложения", - пояснили они. В России с 1 апреля снизился предельный размер переплаты по микрозаймам до 100% со 130%, но снижение не распространяется на микрозаймы со сроком более одного года. В "Мошеловке" советуют не называть код подтверждения звонящим. Там также напоминают, что возврат переплаты происходит автоматически или через заявление лично в МФО, а не по телефону. "Никакие государственные органы не взимают комиссию за возврат ваших же денег", - предупредили эксперты.
финансы, россия, общество
Финансы, РОССИЯ, Общество
02:47 18.04.2026
 
Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам

"Мошеловка": мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Мошенники предлагают россиянам вернуть переплату по микрозаймам и просят оплатить "комиссию за перевод" или назвать код из смс, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники звонят, представляясь "сотрудниками МФО" или "Центробанка", сообщают, что по новому закону гражданину положен возврат излишне уплаченных процентов, и просят оплатить "комиссию за перевод" или назвать код из смс", - рассказали эксперты.
"Клиенты, бравшие микрозаймы, ждут "возврата переплаченного" и легко ведутся на предложения", - пояснили они.
В России с 1 апреля снизился предельный размер переплаты по микрозаймам до 100% со 130%, но снижение не распространяется на микрозаймы со сроком более одного года.
В "Мошеловке" советуют не называть код подтверждения звонящим. Там также напоминают, что возврат переплаты происходит автоматически или через заявление лично в МФО, а не по телефону.
"Никакие государственные органы не взимают комиссию за возврат ваших же денег", - предупредили эксперты.
 
