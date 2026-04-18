Названы условия, при которых нельзя сжигать мусор на дачах - 18.04.2026, ПРАЙМ
Названы условия, при которых нельзя сжигать мусор на дачах
03:05 18.04.2026 (обновлено: 03:21 18.04.2026)
 
Названы условия, при которых нельзя сжигать мусор на дачах

"Мособлпожспас": мусор нельзя сжигать на даче при введении особого противопожарного режима

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Введение особого противопожарного режима, кроме полного запрета на посещение лесов и въезда в них транспорта, также предусматривает запрет на сжигание мусора в металлических бочках на приусадебных участках и дачах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".
"При объявлении особого противопожарного режима на приусадебных участках и дачах категорически запрещается сжигать мусор даже в металлических бочках", - сказал собеседник агентства, добавив, что за такие нарушения грозят крупные штрафы.
Ранее руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина сообщила РИА Новости, что бочка для сжигания мусора на дачном участке должна быть металлической, а ее емкость - не менее 200 литров. Она отметила, что в радиусе десяти метров от бочки не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Чтобы вовремя остановить огонь, надо держать под рукой огнетушитель или ведро с водой.
По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
 
