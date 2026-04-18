https://1prime.ru/20260418/musor-869246712.html

Названы условия, при которых нельзя сжигать мусор на дачах

Названы условия, при которых нельзя сжигать мусор на дачах - 18.04.2026, ПРАЙМ

Названы условия, при которых нельзя сжигать мусор на дачах

Введение особого противопожарного режима, кроме полного запрета на посещение лесов и въезда в них транспорта, также предусматривает запрет на сжигание мусора в... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T03:05+0300

2026-04-18T03:05+0300

2026-04-18T03:21+0300

бизнес

общество

рф

курганская область

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869246712.jpg?1776471672

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Введение особого противопожарного режима, кроме полного запрета на посещение лесов и въезда в них транспорта, также предусматривает запрет на сжигание мусора в металлических бочках на приусадебных участках и дачах, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас". "При объявлении особого противопожарного режима на приусадебных участках и дачах категорически запрещается сжигать мусор даже в металлических бочках", - сказал собеседник агентства, добавив, что за такие нарушения грозят крупные штрафы. Ранее руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина сообщила РИА Новости, что бочка для сжигания мусора на дачном участке должна быть металлической, а ее емкость - не менее 200 литров. Она отметила, что в радиусе десяти метров от бочки не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Чтобы вовремя остановить огонь, надо держать под рукой огнетушитель или ведро с водой. По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

рф

курганская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , рф, курганская область, мчс