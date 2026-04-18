https://1prime.ru/20260418/netanjahu-869245561.html

СМИ: Нетаньяху шокирован публикацией Трампа о запрете на удары по Ливану

2026-04-18T00:22+0300

мировая экономика

общество

экономика

израиль

ливан

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869245561.jpg?1776460973

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией президента США Дональда Трампа о запрете Израилю наносить удары по Ливану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, так как "США запретили ему это делать". "Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации", - сообщает портал. По его информации, израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста американского лидера. Axios отмечает, что публикация противоречит достигнутому соглашению, в котором за Израилем сохраняется право наносить удары даже во время режима прекращения огня в рамках самообороны. На просьбу прокомментировать порталу пост в Белом доме лишь подтвердили право израильской стороны на самооборону. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после начала прекращения огня.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

