СМИ: Нетаньяху шокирован публикацией Трампа о запрете на удары по Ливану
2026-04-18T00:22+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией президента США Дональда Трампа о запрете Израилю наносить удары по Ливану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, так как "США запретили ему это делать".
"Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации", - сообщает портал.
По его информации, израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста американского лидера. Axios отмечает, что публикация противоречит достигнутому соглашению, в котором за Израилем сохраняется право наносить удары даже во время режима прекращения огня в рамках самообороны. На просьбу прокомментировать порталу пост в Белом доме лишь подтвердили право израильской стороны на самооборону.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после начала прекращения огня.
