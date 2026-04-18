СМИ: Нетаньяху шокирован публикацией Трампа о запрете на удары по Ливану - 18.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Нетаньяху шокирован публикацией Трампа о запрете на удары по Ливану
СМИ: Нетаньяху шокирован публикацией Трампа о запрете на удары по Ливану - 18.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Нетаньяху шокирован публикацией Трампа о запрете на удары по Ливану
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией президента США Дональда Трампа о запрете Израилю наносить удары по Ливану, | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T00:22+0300
2026-04-18T00:22+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией президента США Дональда Трампа о запрете Израилю наносить удары по Ливану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, так как "США запретили ему это делать". "Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации", - сообщает портал. По его информации, израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста американского лидера. Axios отмечает, что публикация противоречит достигнутому соглашению, в котором за Израилем сохраняется право наносить удары даже во время режима прекращения огня в рамках самообороны. На просьбу прокомментировать порталу пост в Белом доме лишь подтвердили право израильской стороны на самооборону. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после начала прекращения огня.
израиль
ливан
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , израиль, ливан, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху
Мировая экономика, Общество , Экономика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
00:22 18.04.2026
 
СМИ: Нетаньяху шокирован публикацией Трампа о запрете на удары по Ливану

Axios: Нетаньяху шокирован публикацией Трампа о запрете наносить удары по Ливану

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был шокирован и встревожен публикацией президента США Дональда Трампа о запрете Израилю наносить удары по Ливану, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, так как "США запретили ему это делать".
"Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации", - сообщает портал.
По его информации, израильские чиновники запросили у Белого дома разъяснения по поводу поста американского лидера. Axios отмечает, что публикация противоречит достигнутому соглашению, в котором за Израилем сохраняется право наносить удары даже во время режима прекращения огня в рамках самообороны. На просьбу прокомментировать порталу пост в Белом доме лишь подтвердили право израильской стороны на самооборону.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после начала прекращения огня.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоИЗРАИЛЬЛИВАНСШАДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
