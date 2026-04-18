МИД Ирана заявил, что Ормузский пролив открыт для торговых судов

МИД Ирана заявил, что Ормузский пролив открыт для торговых судов - 18.04.2026, ПРАЙМ

МИД Ирана заявил, что Ормузский пролив открыт для торговых судов

Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов, могут быть технические ограничения из-за мин, при этом блокады пролива нет и не будет, заявил замглавы МИД... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T11:43+0300

2026-04-18T11:43+0300

2026-04-18T11:43+0300

АНТАЛЬЯ, 18 апр – ПРАЙМ. Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов, могут быть технические ограничения из-за мин, при этом блокады пролива нет и не будет, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%. "В этом вопросе для нас нет никакой неясности. Не могу говорить за противоположную сторону, политика которой может быть рассчитана на то, чтобы запутать всех. Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов. Конечно же, речь идет о периоде после прекращения огня. Может быть ряд технических ограничений в силу мин и вопросов безопасности", - сказал Хатибзаде в интервью телеканалу NTV. По его словам, блокады Ормузского пролива нет. "Я вам скажу еще больше – такой блокады не будет", - сказал Хатибзаде.

ормузский пролив

иран

ливан

мировая экономика, ормузский пролив, иран, ливан, аббас аракчи, дональд трамп, мид