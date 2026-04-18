Глава МЭА предупредил о дефиците топлива в Европе - 18.04.2026, ПРАЙМ
Глава МЭА предупредил о дефиците топлива в Европе
Восстановление нормальной ситуации в энергетике не произойдет сразу же после открытия Ормузского пролива, на это потребуется "немалое" время, заявил глава... | 18.04.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
европа
ормузский пролив
иран
фатих бироль
аббас аракчи
дональд трамп
мэа
мид
нпз
https://1prime.ru/20260417/tseny-869240485.html
https://1prime.ru/20260417/ice-869243960.html
Мировая экономика, ЕВРОПА, Ормузский пролив, ИРАН, Фатих Бироль, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МЭА, МИД, НПЗ
Глава МЭА предупредил о дефиците топлива в Европе

МЭА: энергетика не восстановится сразу после открытия Ормузского пролива

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
РИМ, 18 апр – ПРАЙМ. Восстановление нормальной ситуации в энергетике не произойдет сразу же после открытия Ормузского пролива, на это потребуется "немалое" время, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, предупредив о риске нехватки топлива в Европе.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив открыт на время прекращения огня. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что блокада морских портов Ирана сохранится до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%. В субботу официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари сообщил, что ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады США.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
Открытие Ормуза окажет давление на цены удобрений, считает эксперт
Вчера, 19:13
"Если и когда произойдет реальное открытие (Ормузского пролива - ред.), мы не вернёмся к нормальной ситуации, как во время предыдущих кризисов, потому что в Персидском заливе повреждены более 80 крупных энергетических объектов. Из них более трети - серьезно. Время восстановления будет немалым", - такое мнение выразил Бироль в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Он предупредил о риске нехватки топлива в Европе. В частности, речь идет об авиационном керосине: европейские НПЗ не покрывают внутренний спрос, а традиционные поставки с Ближнего Востока практически прекратились, отметил глава МЭА,
"Европа потребляет 1,6 миллиона баррелей авиационного топлива, а европейские нефтеперерабатывающие заводы произвели 1,1 миллиона. Обычно Европа импортирует около 500 тысяч баррелей авиационного топлива в день в обычный год. Более 75% этого объема поступает с Ближнего Востока, но сейчас эта цифра равна нулю. Оставшиеся 25% обычно поступают из Китая, Индии и Южной Африки, которые ввели экспортные ограничения", - сказал Бироль.
Компрессорная станция в Европе. - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
Биржевые цены на газ в Европе упали до 479 долларов за тысячу кубометров
Вчера, 22:30
По его словам, вскоре Европа может столкнуться с отменой рейсов. Из-за конкуренции между Азией и Европой за поставки нефтепродуктов из Нигерии и США цены на авиационное топливо растут, и эта ситуация вскоре может привести к дальнейшим отменам рейсов, прогнозирует глава МЭА.
"Это самый масштабный дефицит нефти и газа за всю историю", - добавил Бироль.
 
