Пенсионерка в Москве отдала мошенникам более шести миллионов рублей - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260418/pensionerka-869252765.html
Пенсионерка в Москве отдала мошенникам более шести миллионов рублей
2026-04-18T13:35+0300
мошенничество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860276142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_377ffc307d8b1003326548b97b5b3859.jpg
https://1prime.ru/20260409/moshenniki-869026546.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860276142_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3ba35bcfe498e3826d5c9fc7f2f89d48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва
Пенсионерка в Москве отдала мошенникам более шести миллионов рублей

Пенсионерка в Москве потеряла более 6 млн рублей после звонка "следователя"

© РИА Новости . Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
Сотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пенсионерка в Москве после общения с лжеследователем из киберполиции отдала мошенникам более 6 миллионов рублей, драгоценности и старинные монеты, сообщает столичная прокуратура.
Как рассказали в ведомстве, 76-летней пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась соседкой, и сообщила, что в их доме будет проводиться собрание жителей, затем она попросила запомнить некий продиктованный ею код.
"После этого разговора в дело вступили якобы сотрудники киберполиции, которые сообщили пенсионерке, что она общалась не с соседкой, а с мошенницей. Обманным путем, запугивая проведением обыска, злоумышленники узнали о наличии у женщины сбережений и сообщили, что их необходимо задекларировать", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
По указанию телефонных аферистов потерпевшая упаковала рубли и иностранную валюту в пакет и передала курьеру. Под этим же предлогом злоумышленники похитили у нее драгоценности и старинные монеты
"Когда злоумышленники перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули. Ущерб превышает 6,2 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.
Установление обстоятельств хищения у пенсионерки находится на контроле в Басманной межрайонной прокуратуре.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала