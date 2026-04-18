https://1prime.ru/20260418/pensionerka-869252765.html

Пенсионерка в Москве отдала мошенникам более шести миллионов рублей

2026-04-18T13:35+0300

мошенничество

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860276142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_377ffc307d8b1003326548b97b5b3859.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пенсионерка в Москве после общения с лжеследователем из киберполиции отдала мошенникам более 6 миллионов рублей, драгоценности и старинные монеты, сообщает столичная прокуратура. Как рассказали в ведомстве, 76-летней пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась соседкой, и сообщила, что в их доме будет проводиться собрание жителей, затем она попросила запомнить некий продиктованный ею код. "После этого разговора в дело вступили якобы сотрудники киберполиции, которые сообщили пенсионерке, что она общалась не с соседкой, а с мошенницей. Обманным путем, запугивая проведением обыска, злоумышленники узнали о наличии у женщины сбережений и сообщили, что их необходимо задекларировать", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max. По указанию телефонных аферистов потерпевшая упаковала рубли и иностранную валюту в пакет и передала курьеру. Под этим же предлогом злоумышленники похитили у нее драгоценности и старинные монеты "Когда злоумышленники перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули. Ущерб превышает 6,2 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве. Установление обстоятельств хищения у пенсионерки находится на контроле в Басманной межрайонной прокуратуре.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

