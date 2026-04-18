В Пентагоне резко высказались об Украине

Союзники Соединенных Штатов должны взять на себя поддержку Украины, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.

2026-04-18T15:37+0300

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Союзники Соединенных Штатов должны взять на себя поддержку Украины, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби."Дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США", — приводит его слова Politico.Колби призвал американских союзников взять на себя финансирование и производство вооружений.В начале апреля РИА Новости выяснило, что в подготовленном Белым домом проекте бюджета США на 2027 год нет положений о поддержке Украины. Так, в 92-страничном документе слово "Украина" не встречается ни разу. Американская администрация не предусмотрела помощь Киеву ни путем поставок вооружений и боеприпасов, ни в виде дополнительных финансовых траншей.

