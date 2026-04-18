Правительство одобрило проект о сроках давности по делам о приватизации

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект закона о сроках давности по делам о приватизации. | 18.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект закона о сроках давности по делам о приватизации. "Решения, принятые на заседании Правительства 16 апреля 2026 года... решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. Законопроект разработан в целях установления сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.

https://1prime.ru/20260318/privatizatsiya-868414614.html

