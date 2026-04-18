Назван крупнейший регион по запасам серебра в России

Крупнейшим регионом по запасам серебра в России является Забайкальский край, на втором месте - Якутия, а замыкает тройку Красноярский край, выяснило РИА Новости | 18.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Крупнейшим регионом по запасам серебра в России является Забайкальский край, на втором месте - Якутия, а замыкает тройку Красноярский край, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. Основная часть запасов - 83% - сконцентрирована в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах. Всего же в стране учтено на государственном балансе порядка 122,8 тысячи тонн серебра на 547 месторождениях. В Забайкальском крае сосредоточено 31,6 тысячи тонн серебра. В частности, там расположено Удоканское месторождение, его запасы составляют почти 14% от всех в России. Якутия обладает запасами в 15,9 тысячи тонн серебра. Там находится месторождения Прогноз, Нежданинское, Верхне-Менкече, которые вместе занимают более 8% от всех запасов страны. В Красноярском крае же сосредоточены 13,5 тысячи тонн металла. Значимыми месторождениями являются Октябрьское (4,3% от всех российских запасов) и Талнахское (2,8%). Последние публичные данные представляют сведения о запасах золота по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, в стране регулярно проводится геологоразведка для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы. В 2025 году в России были открыты месторождения Ункурское в Забайкальском крае с 699,6 тонны серебра и Кегали в Магаданской области с 70,5 тонны серебра, сообщали РИА Новости в Роснедрах.

