Назван крупнейший регион по запасам серебра в России - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260418/region-869248786.html
Назван крупнейший регион по запасам серебра в России
Крупнейшим регионом по запасам серебра в России является Забайкальский край, на втором месте - Якутия, а замыкает тройку Красноярский край, выяснило РИА Новости | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T06:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869248786.jpg?1776484130
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Крупнейшим регионом по запасам серебра в России является Забайкальский край, на втором месте - Якутия, а замыкает тройку Красноярский край, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. Основная часть запасов - 83% - сконцентрирована в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах. Всего же в стране учтено на государственном балансе порядка 122,8 тысячи тонн серебра на 547 месторождениях. В Забайкальском крае сосредоточено 31,6 тысячи тонн серебра. В частности, там расположено Удоканское месторождение, его запасы составляют почти 14% от всех в России. Якутия обладает запасами в 15,9 тысячи тонн серебра. Там находится месторождения Прогноз, Нежданинское, Верхне-Менкече, которые вместе занимают более 8% от всех запасов страны. В Красноярском крае же сосредоточены 13,5 тысячи тонн металла. Значимыми месторождениями являются Октябрьское (4,3% от всех российских запасов) и Талнахское (2,8%). Последние публичные данные представляют сведения о запасах золота по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, в стране регулярно проводится геологоразведка для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы. В 2025 году в России были открыты месторождения Ункурское в Забайкальском крае с 699,6 тонны серебра и Кегали в Магаданской области с 70,5 тонны серебра, сообщали РИА Новости в Роснедрах.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
россия, якутия, красноярский край, рф, минприроды
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала