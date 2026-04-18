https://1prime.ru/20260418/region-869248786.html
Назван крупнейший регион по запасам серебра в России
Назван крупнейший регион по запасам серебра в России - 18.04.2026, ПРАЙМ
Крупнейшим регионом по запасам серебра в России является Забайкальский край, на втором месте - Якутия, а замыкает тройку Красноярский край, выяснило РИА Новости | 18.04.2026, ПРАЙМ
экономика
россия
якутия
красноярский край
рф
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869248786.jpg?1776484130
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Крупнейшим регионом по запасам серебра в России является Забайкальский край, на втором месте - Якутия, а замыкает тройку Красноярский край, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Основная часть запасов - 83% - сконцентрирована в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах. Всего же в стране учтено на государственном балансе порядка 122,8 тысячи тонн серебра на 547 месторождениях.
В Забайкальском крае сосредоточено 31,6 тысячи тонн серебра. В частности, там расположено Удоканское месторождение, его запасы составляют почти 14% от всех в России.
Якутия обладает запасами в 15,9 тысячи тонн серебра. Там находится месторождения Прогноз, Нежданинское, Верхне-Менкече, которые вместе занимают более 8% от всех запасов страны.
В Красноярском крае же сосредоточены 13,5 тысячи тонн металла. Значимыми месторождениями являются Октябрьское (4,3% от всех российских запасов) и Талнахское (2,8%).
Последние публичные данные представляют сведения о запасах золота по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, в стране регулярно проводится геологоразведка для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы.
В 2025 году в России были открыты месторождения Ункурское в Забайкальском крае с 699,6 тонны серебра и Кегали в Магаданской области с 70,5 тонны серебра, сообщали РИА Новости в Роснедрах.
якутия
красноярский край
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, якутия, красноярский край, рф, минприроды
Экономика, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, РФ, Минприроды
