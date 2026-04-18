Red Wings запустит регулярные рейсы в Израиль из городов России

Red Wings запустит регулярные рейсы в Израиль из городов России - 18.04.2026, ПРАЙМ

Red Wings запустит регулярные рейсы в Израиль из городов России

Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") приступает к выполнению регулярных рейсов в Израиль из Сочи и Минеральных Вод, первый рейс из Москвы уже прибыл в Тель-Авив | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T10:40+0300

2026-04-18T10:40+0300

2026-04-18T10:40+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") приступает к выполнению регулярных рейсов в Израиль из Сочи и Минеральных Вод, первый рейс из Москвы уже прибыл в Тель-Авив в пятницу, сообщил перевозчик. "Полеты из Сочи стартуют сегодня, 18 апреля, в 17.00. Рейсы из "летней столицы" России будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам... Рейсы из Минеральных Вод запланированы с 19 апреля. До конца мая полеты будут выполняться только по воскресеньям, с июня по октябрь – по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Продолжительность полета из Сочи составит 2 часа 50 минут, из Минеральных Вод - 3 часа 25 минут. На рейсы заявлены российские самолеты SSJ-100, рассказали в компании. "Авиакомпания Red Wings открыла прямое авиасообщение между Москвой и Израилем. Первый рейс на российском лайнере Ту-214 прибыл в международный аэропорт Бен-Гурион в пятницу вечером", - сообщили в Red Wings. В среду Росавиация сообщала, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль разрешены с 16 апреля при условии вылета в промежутке с 7.00 по 1.00 мск. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрывали воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников, это привело к массовым отменам рейсов.

израиль

сочи

минеральные воды

бизнес, израиль, сочи, минеральные воды, red wings, росавиация, ssj-100