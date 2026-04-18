Результаты медосвидетельствования водителей переведут в электронный формат

Результаты медосвидетельствования водителей переведут в электронный формат - 18.04.2026, ПРАЙМ

Результаты медосвидетельствования водителей переведут в электронный формат

Результаты медицинского освидетельствования водителей переведут в России в электронный формат и будут направлять в ГИБДД, следует из материалов Минздрава РФ,... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T03:32+0300

2026-04-18T03:32+0300

2026-04-18T03:32+0300

общество

россия

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Результаты медицинского освидетельствования водителей переведут в России в электронный формат и будут направлять в ГИБДД, следует из материалов Минздрава РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным министерства, в качестве задач на 2026 год в области цифровизации здравоохранения отмечены перевод в электронный вид медосвидетельствования водителей, а также частных охранников и детективов. Заключения по результатам освидетельствования водителей будут оформляться в электронном виде и передаваться в ГИБДД. Кроме того, в онлайн-формат будут переведены услуги в сфере обращения лекарственных средств, в том числе на портале "Госуслуги".

общество , россия