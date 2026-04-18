https://1prime.ru/20260418/rezultaty-869247079.html
Результаты медосвидетельствования водителей переведут в электронный формат
2026-04-18T03:32+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869247079.jpg?1776472368
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Результаты медицинского освидетельствования водителей переведут в России в электронный формат и будут направлять в ГИБДД, следует из материалов Минздрава РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным министерства, в качестве задач на 2026 год в области цифровизации здравоохранения отмечены перевод в электронный вид медосвидетельствования водителей, а также частных охранников и детективов.
Заключения по результатам освидетельствования водителей будут оформляться в электронном виде и передаваться в ГИБДД.
Кроме того, в онлайн-формат будут переведены услуги в сфере обращения лекарственных средств, в том числе на портале "Госуслуги".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минздрав: результаты медосвидетельствования водителей переведут в электронный формат
