https://1prime.ru/20260418/rossija-869245272.html
Россия и Индия договорились размещать у себя до 3000 военных
2026-04-18T00:01+0300
россия
общество
экономика
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869245272.jpg?1776459704
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия и Индия подписали соглашение о порядке направления воинских формирований, которым договорились размещать друг у друга до 3000 военных, десяти воздушных судов и пяти кораблей, следует из соглашения двух стран, размещенном на российском портале официального опубликования правовых актов.
Соглашение между странами затрагивает порядок взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территорию государств и организацию их взаимного материально-технического обеспечения.
"В рамках настоящего соглашения … одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей, десяти военных воздушных судов и 3000 человек личного состава воинских формирований", - следует из текста соглашения.
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
