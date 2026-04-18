Россия и Индия договорились размещать у себя до 3000 военных - 18.04.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия договорились размещать у себя до 3000 военных
Россия и Индия подписали соглашение о порядке направления воинских формирований, которым договорились размещать друг у друга до 3000 военных, десяти воздушных... | 18.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия и Индия подписали соглашение о порядке направления воинских формирований, которым договорились размещать друг у друга до 3000 военных, десяти воздушных судов и пяти кораблей, следует из соглашения двух стран, размещенном на российском портале официального опубликования правовых актов. Соглашение между странами затрагивает порядок взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территорию государств и организацию их взаимного материально-технического обеспечения. "В рамках настоящего соглашения … одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей, десяти военных воздушных судов и 3000 человек личного состава воинских формирований", - следует из текста соглашения.      
00:01 18.04.2026
 
Россия и Индия договорились размещать у себя до 3000 военных и 10 воздушных судов

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия и Индия подписали соглашение о порядке направления воинских формирований, которым договорились размещать друг у друга до 3000 военных, десяти воздушных судов и пяти кораблей, следует из соглашения двух стран, размещенном на российском портале официального опубликования правовых актов.
Соглашение между странами затрагивает порядок взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территорию государств и организацию их взаимного материально-технического обеспечения.
"В рамках настоящего соглашения … одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей, десяти военных воздушных судов и 3000 человек личного состава воинских формирований", - следует из текста соглашения.
 
 
 
 
