Китайский разработчик ИИ DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России

Китайский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Китайский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в феврале 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Ханчжоу ДипСик Артифисиал Интеллидженс Ко". Роспатент принял положительное решение о регистрации "DeepSeek" в апреле текущего года. Под товарным знаком компания сможет продавать в России программное обеспечение, оказывать услуги сбора информации в компьютерных базах данных и обучения. Основанная в Китае компания DeepSeek специализируется на ИИ и развивает одноименную нейросеть. Компания получила известность, когда в прошлом году выпустила ассистента на базе искусственного интеллекта, который, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.

