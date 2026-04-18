https://1prime.ru/20260418/rossija-869245835.html
Китайский разработчик ИИ DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России
Китайский разработчик ИИ DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России - 18.04.2026, ПРАЙМ
Китайский разработчик ИИ DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России
Китайский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T01:17+0300
2026-04-18T01:17+0300
2026-04-18T01:17+0300
технологии
бизнес
экономика
китай
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869245835.jpg?1776464221
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Китайский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в феврале 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Ханчжоу ДипСик Артифисиал Интеллидженс Ко". Роспатент принял положительное решение о регистрации "DeepSeek" в апреле текущего года.
Под товарным знаком компания сможет продавать в России программное обеспечение, оказывать услуги сбора информации в компьютерных базах данных и обучения.
Основанная в Китае компания DeepSeek специализируется на ИИ и развивает одноименную нейросеть. Компания получила известность, когда в прошлом году выпустила ассистента на базе искусственного интеллекта, который, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, китай, роспатент
Технологии, Бизнес, Экономика, КИТАЙ, Роспатент
Китайский разработчик ИИ DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России
Китайский разработчик ИИ DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Китайский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в феврале 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Ханчжоу ДипСик Артифисиал Интеллидженс Ко". Роспатент принял положительное решение о регистрации "DeepSeek" в апреле текущего года.
Под товарным знаком компания сможет продавать в России программное обеспечение, оказывать услуги сбора информации в компьютерных базах данных и обучения.
Основанная в Китае компания DeepSeek специализируется на ИИ и развивает одноименную нейросеть. Компания получила известность, когда в прошлом году выпустила ассистента на базе искусственного интеллекта, который, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.