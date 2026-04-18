Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим вопросам - 18.04.2026, ПРАЙМ
Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим вопросам
РФ продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 18.04.2026, ПРАЙМ
05:15 18.04.2026
 
Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим вопросам

Дмитриев: РФ продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. РФ продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
"Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам", - написал Дмитриев в Telegram-канале, комментируя выпуск генлицензии США на продажу российской нефти.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
