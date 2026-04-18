Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим вопросам

2026-04-18T05:15+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. РФ продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. "Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам", - написал Дмитриев в Telegram-канале, комментируя выпуск генлицензии США на продажу российской нефти.

