Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим вопросам
РФ продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 18.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. РФ продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
"Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам", - написал Дмитриев в Telegram-канале, комментируя выпуск генлицензии США на продажу российской нефти.
