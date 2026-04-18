В России могут снизиться цены на импортную электронику - 18.04.2026, ПРАЙМ
В России могут снизиться цены на импортную электронику
2026-04-18T05:48+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В России могут снизиться цены на импортную электронику из-за укрепления рубля, прежде всего в сегменте флагманских смартфонов, включая устройства Apple и Samsung, рассказали РИА Новости ритейлеры на рынке. "На фоне укрепления рубля мы действительно наблюдаем корректировку цен на импортную электронику, в первую очередь в сегменте флагманских смартфонов, включая устройства Apple и Samsung... В случае сохранения текущего курса рубля мы ожидаем дальнейшую плавную корректировку цен, прежде всего в массовых конфигурациях", - поделились в "М.Видео". Там отметили, что с момента старта продаж линейки iPhone 17 в России цены на базовые модели снизились в среднем на 25-30%, а на старшие версии - на 15-20%. В линейке Samsung Galaxy S26 снижение цен более сдержанное - на 5-6%. В линейке Galaxy S26+ снижение составляет 5-10%, а в сегменте старших моделей Galaxy S26 Ultra - до 10-15% в зависимости от конфигурации. В свою очередь в МТС добавили, что стоимость электроники формируется из множества факторов: стоимости закупок, логистических издержек, курса валют, НДС. "При сохранении текущего курса доллара в долгосрочной перспективе цены на товары могут снизиться", - подтвердили в компании. Тогда как в Inventive Retail Group пояснили, что с учетом низкого сезона обновление складов случится через 6-10 недель. Именно тогда можно будет говорить о влиянии курса на цену на полке. Согласно данным ЦБ, за последний месяц курс доллара к рублю снизился с 84,8 рубля на 20 марта до 76 рублей на 18 апреля.
