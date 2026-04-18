Россия в феврале вдвое нарастила импорт вина из Франции

Россия в феврале вдвое нарастила импорт вина из Франции - 18.04.2026, ПРАЙМ

Россия в феврале вдвое нарастила импорт вина из Франции

Россия в феврале вдвое в месячном выражении нарастила импорт вина из Франции - до 4 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T07:28+0300

2026-04-18T07:28+0300

2026-04-18T07:28+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале вдвое в месячном выражении нарастила импорт вина из Франции - до 4 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, российские компании ввезли французское вино на 4 миллиона евро против 2,2 миллиона в январе. Таким образом, сумма поставок подскочила в 1,9 раза. Помимо французского, в феврале РФ нарастила импорт итальянского вина - на 29% в месячном выражении, до 16,4 миллиона евро. В целом из стран Евросоюза вина было ввезено на 43,2 миллиона евро против 34,5 миллиона в январе. Помимо Франции и Италии, среди стран ЕС больше всего вина Россия покупает у Латвии (7,4 миллиона евро), Польши (6,1 миллиона евро) и Португалии (2,9 миллиона евро).

франция

рф

италия

бизнес, россия, франция, рф, италия, ес, евростат