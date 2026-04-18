Россияне снизили долю валютных вкладов в банках в марте до рекордных 4,9%
Россияне снизили долю валютных вкладов в банках в марте до рекордных 4,9%, выяснили РИА Новости на основе данных Банка России.
2026-04-18T04:17+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россияне снизили долю валютных вкладов в банках в марте до рекордных 4,9%, выяснили РИА Новости на основе данных Банка России.
Показатель снизился на 0,1 процентного пункта в месячном выражении.
Для сравнения, в марте 2025 года доля валютных вкладов россиян составляла 5,5%, в том же месяце 2024 года - 8,7%, 2023 года - 10,4%, а в марте 2022 года - 18,2%.
Также из данных Банка России следует, что общий объем вкладов россиян в марте достиг почти 67,4 триллиона рублей.
