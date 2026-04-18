"Вышвырните его". В Финляндии набросились на Стубба из-за России
Президенту Финляндии Александру Стуббу следует отправиться в Москву на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, заявил профессор Хельсинкского...
2026-04-18T22:07+0300
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Президенту Финляндии Александру Стуббу следует отправиться в Москву на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя его планы посетить страны Ближнего Востока в ближайшие дни."Какого черта ты там будешь делать? В Финляндии начинается война, потому что ты не исполняешь свои обязанности. Вышвырните этого неудачника оттуда, а еще лучше — отправьте его в Москву, чтобы он выполнял свою настоящую работу", — высказался он в соцсети X.В субботу Стубб поделился, что в ближайшие дни посетит Иорданию и Египет, где проведет встречи с лидерами стран, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.В четверг секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по российской территории, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и она имеет право на самооборону.
Малинен: Стуббу следует посетить Москву на фоне эскалации отношений между РФ и Финляндией