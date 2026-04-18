"Единственная угроза": на Западе высказались о войне с Россией - 18.04.2026, ПРАЙМ
"Единственная угроза": на Западе высказались о войне с Россией
Европа всеми силами стремится втянуть Париж в войну против России, несмотря на то что настоящую угрозу для нее представляют проевропеисты, заявил лидер... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T22:15+0300
Париж, ЕВРОПА, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, ЕС
"Единственная угроза": на Западе высказались о войне с Россией

Политик Филиппо: угрозу для ЕС представляют проевропеисты, а не Россия

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Европа всеми силами стремится втянуть Париж в войну против России, несмотря на то что настоящую угрозу для нее представляют проевропеисты, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет!" — написал он.
Политик также отметил, что Парижу сулят опасность именно сторонники лидера страны Эммануэля Макрона и приверженцы проевропеизма.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
ПарижЕВРОПАЗАПАДЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТОЕС
 
 
