https://1prime.ru/20260418/rossiya-869258680.html

"Единственная угроза": на Западе высказались о войне с Россией

"Единственная угроза": на Западе высказались о войне с Россией - 18.04.2026, ПРАЙМ

"Единственная угроза": на Западе высказались о войне с Россией

Европа всеми силами стремится втянуть Париж в войну против России, несмотря на то что настоящую угрозу для нее представляют проевропеисты, заявил лидер... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T22:15+0300

2026-04-18T22:15+0300

2026-04-18T22:15+0300

париж

европа

запад

эммануэль макрон

владимир путин

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Европа всеми силами стремится втянуть Париж в войну против России, несмотря на то что настоящую угрозу для нее представляют проевропеисты, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет!" — написал он.Политик также отметил, что Парижу сулят опасность именно сторонники лидера страны Эммануэля Макрона и приверженцы проевропеизма.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

париж

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

париж, европа, запад, эммануэль макрон, владимир путин, нато, ес