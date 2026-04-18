"Он выиграет". В Европе испугались "троянского коня" России
Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами, сообщает The Financial Times со...
2026-04-18T23:04+0300
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами, сообщает The Financial Times со ссылкой на данные социологов."Ожидается, что политик, дружественно настроенный по отношению к России, выиграет парламентские выборы в Болгарии в воскресенье", — говорится в материале.Французский либеральный депутат Европарламента Валери Айер пожаловалась изданию, что она "очень обеспокоена" возможной победой Радева на выборах в Болгарии."Зная подход Радева к Владимиру Путину и России, существует риск появления прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе", — посетовала она.Газета Politico 15 апреля сообщила, что в Евросоюзе остаются единомышленники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые могут продолжать его линию в вопросе поддержки Украины. По мнению газеты, принять эстафету от Орбана могут словацкий премьер Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, бывший глава правительства Словении Янез Янша и экс-президент Болгарии Румен Радев.
FT: в опросах перед выборами в Болгарии лидирует дружественный РФ Румен Радев