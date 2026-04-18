"Он выиграет". В Европе испугались "троянского коня" России - 18.04.2026, ПРАЙМ
"Он выиграет". В Европе испугались "троянского коня" России
Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами, сообщает The Financial Times со... | 18.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами, сообщает The Financial Times со ссылкой на данные социологов."Ожидается, что политик, дружественно настроенный по отношению к России, выиграет парламентские выборы в Болгарии в воскресенье", — говорится в материале.Французский либеральный депутат Европарламента Валери Айер пожаловалась изданию, что она "очень обеспокоена" возможной победой Радева на выборах в Болгарии."Зная подход Радева к Владимиру Путину и России, существует риск появления прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе", — посетовала она.Газета Politico 15 апреля сообщила, что в Евросоюзе остаются единомышленники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые могут продолжать его линию в вопросе поддержки Украины. По мнению газеты, принять эстафету от Орбана могут словацкий премьер Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, бывший глава правительства Словении Янез Янша и экс-президент Болгарии Румен Радев.
https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html
https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами, сообщает The Financial Times со ссылкой на данные социологов.
"Ожидается, что политик, дружественно настроенный по отношению к России, выиграет парламентские выборы в Болгарии в воскресенье", — говорится в материале.
Остров Харк - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
"Вот и все". Произошедшее на иранском острове Харк ошеломило Запад
7 апреля, 21:28
Французский либеральный депутат Европарламента Валери Айер пожаловалась изданию, что она "очень обеспокоена" возможной победой Радева на выборах в Болгарии.
"Зная подход Радева к Владимиру Путину и России, существует риск появления прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе", — посетовала она.
Газета Politico 15 апреля сообщила, что в Евросоюзе остаются единомышленники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые могут продолжать его линию в вопросе поддержки Украины. По мнению газеты, принять эстафету от Орбана могут словацкий премьер Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, бывший глава правительства Словении Янез Янша и экс-президент Болгарии Румен Радев.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2026
"Они не умеют": в США проговорились о произошедшем с Россией
2 апреля, 21:48
 
