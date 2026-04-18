https://1prime.ru/20260418/rossiya-869259457.html

"Он выиграет". В Европе испугались "троянского коня" России

Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами, сообщает The Financial Times со... | 18.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/82884/53/828845320_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_458a75268afcadaa9fb17c82b8d4c5ef.jpg

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами, сообщает The Financial Times со ссылкой на данные социологов."Ожидается, что политик, дружественно настроенный по отношению к России, выиграет парламентские выборы в Болгарии в воскресенье", — говорится в материале.Французский либеральный депутат Европарламента Валери Айер пожаловалась изданию, что она "очень обеспокоена" возможной победой Радева на выборах в Болгарии."Зная подход Радева к Владимиру Путину и России, существует риск появления прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе", — посетовала она.Газета Politico 15 апреля сообщила, что в Евросоюзе остаются единомышленники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые могут продолжать его линию в вопросе поддержки Украины. По мнению газеты, принять эстафету от Орбана могут словацкий премьер Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, бывший глава правительства Словении Янез Янша и экс-президент Болгарии Румен Радев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

болгария, россия, европа, венгрия, виктор орбан, владимир путин, роберт фицо, ес