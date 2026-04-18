На Западе неожиданно высказались о решении США по России
На Западе неожиданно высказались о решении США по России - 18.04.2026, ПРАЙМ
На Западе неожиданно высказались о решении США по России
Европейские СМИ не смогли повлиять на решение США по вопросу санкций против российской нефти, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T23:07+0300
2026-04-18T23:07+0300
2026-04-18T23:07+0300
сша
запад
кирилл дмитриев
ес
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Европейские СМИ не смогли повлиять на решение США по вопросу санкций против российской нефти, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X."Это всегда было наиболее вероятным исходом. Более ранние предположения об обратном мне кажутся частью преднамеренной информационной операции, призванной заставить администрацию США пойти против своих прежних планов, и она провалилась", — считает он.Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Ослабление американских санкций распространяется на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что продление снятия санкций с российской нефти вызовет "крайнее беспокойство, истерику и вой" у поджигателей войны в ЕС и Британии.
сша
запад
сша, запад, кирилл дмитриев, ес
США, ЗАПАД, Кирилл Дмитриев, ЕС
На Западе неожиданно высказались о решении США по России
Эпископос заявил о провале плана Европы заставить США усилить давление на РФ