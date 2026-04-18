Росстандарт впервые за десять лет принял новый ГОСТ на рыбные консервы

2026-04-18T00:58+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Росстандарт впервые за десять лет принял новый ГОСТ на рыбные консервы, он вступит в силу в феврале 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. Требования распространяются на консервы из печени, икры и молок рыб "По-мурмански". ГОСТ вводит ограничение на массовую долю поваренной соли в консервах - от 1,2% до 2%. Уточняется, что солить измельченное рыбное сырье необходимо равномерно перед тем, как уложить в банки. Помимо этого, в консервах не должно быть постороннего привкуса, разве что легкий вкуса горечи, свойственный печени пикши. Печень, икра и молоки должны быть тонко измельчены и представлять собой однородную массу. При этом для всех консервов допускается наличие пузырьков воздуха. Выделившийся рыбный жир должен быть прозрачным. Установлены требования и к цвету сырья для консервов: печень - бледно-розовая или бежевая с серым оттенком, икра и печень - светло-бежевая или бежевая с розовым или серым оттенком, икра и молоки - бежевый различных оттенков, рыбий жир - светло-соломенный или соломенный. Вместимость банок не должна превышать 353 квадратных сантиметра. Хранить консервы необходимо в помещениях, где влажность воздуха - не более 75%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

