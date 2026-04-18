https://1prime.ru/20260418/samolet-869249794.html

"Ростех" создал комплекс для доступа в интернет на борту самолета

Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный доступ в сеть, сообщил в госкорпорации. | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T08:26+0300

технологии

бизнес

россия

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный доступ в сеть, сообщил в госкорпорации. "Наш холдинг "Росэл" создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный широкополосный беспроводной доступ в сеть. Благодаря этому прямо на борту можно организовать видеоконференцсвязь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных устройств", - говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что изделие уже эксплуатируется на самолете Ту-214 коммерческой авиакомпании, "Росэл" готов к серийному выпуску таких комплексов.

https://1prime.ru/20260417/ogranicheniya--869238015.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, ростех