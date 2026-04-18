"Ростех" создал комплекс для доступа в интернет на борту самолета
Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный доступ в сеть, сообщил в госкорпорации. | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T08:26+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный доступ в сеть, сообщил в госкорпорации. "Наш холдинг "Росэл" создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный широкополосный беспроводной доступ в сеть. Благодаря этому прямо на борту можно организовать видеоконференцсвязь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных устройств", - говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что изделие уже эксплуатируется на самолете Ту-214 коммерческой авиакомпании, "Росэл" готов к серийному выпуску таких комплексов.
