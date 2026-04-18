"Ростех" создал комплекс для доступа в интернет на борту самолета - 18.04.2026, ПРАЙМ
"Ростех" создал комплекс для доступа в интернет на борту самолета
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Ростех
08:26 18.04.2026 (обновлено: 08:48 18.04.2026)
 
"Ростех" создал комплекс для защищенного доступа в интернет на борту самолета

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный доступ в сеть, сообщил в госкорпорации.
"Наш холдинг "Росэл" создал комплекс цифровой связи для авиации, обеспечивающий защищенный широкополосный беспроводной доступ в сеть. Благодаря этому прямо на борту можно организовать видеоконференцсвязь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных устройств", - говорится в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что изделие уже эксплуатируется на самолете Ту-214 коммерческой авиакомпании, "Росэл" готов к серийному выпуску таких комплексов.
