СК возбудил дело после гибели Евгения Кунгурова
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Следственный комитет России спустя два года после гибели заслуженного артиста РФ, оперного певца Евгения Кунгурова возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщила РИА Новости представитель семьи Кунгуровых, юрист Маргарита Гаврилова.
"Мы подали заявление о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ, а также заявили ходатайство о допросе лиц, по нашему мнению, причастных", — заявила Гаврилова.
По её словам, она не разделяет позицию отца погибшего, Виктора Кунгурова, который настаивает на версии убийства, совершенного группой лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).
"В этой трагедии нет состава преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ... Я с первого дня настаивала на том, что есть доведение до самоубийства и оставление в опасности", - подчеркнула Гаврилова.
Дело возбуждено Пресненским межрайонным следственным отделом в отношении неустановленных лиц по части 1 статьи 110 УК РФ. Фигурантам инкриминируют доведение певца до самоубийства с помощью угроз, жестокого обращения либо систематического унижения человеческого достоинства.
Первоначально следствие считало произошедшее самоубийством и дважды отказывало в возбуждении дела — в мае 2024 года и декабре 2025 года. Однако после многочисленных жалоб отца погибшего, военного пенсионера из Свердловской области Виктора Кунгурова, руководству СКР и прокуратуры дело всё же было возбуждено.
Тело 40-летнего солиста Калининградского музыкального театра было обнаружено 8 апреля 2024 года под окнами дома на Зоологической улице в центре Москвы, где он снимал жильё. Накануне певец отправил супруге СМС-сообщение, в котором предупредил, что на следующий день она найдёт его в ванной. В квартире на девятом этаже был найден нож со следами крови погибшего.
Евгений Кунгуров родился в Заречном 18 июля 1983 года. В 2022 году стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни. Артист был удостоен звания заслуженного артиста России.
СК возбудил дело о доведении до самоубийства певца Евгения Кунгурова спустя два года
