СМИ: Deutsche Bank выявил нарушения санкций ЕС российскими клиентами

2026-04-18T00:16+0300

БЕРЛИН, 17 апр - ПРАЙМ. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank проинформировал бундесбанк (центральный банк Германии) о выявленных случаях якобы нарушения клиентами с российским или белорусским гражданством санкционного режима ЕС, утверждает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в финансовой организации. "Deutsche Bank выявил нарушения санкций Европейского союза в отношении России в своем подразделении по работе с частными клиентами… это касается одного или нескольких клиентов, имеющих российский или белорусский паспорт. Активы этих клиентов превышали разрешенный предел в 100 тысяч евро", - говорится в сообщении. Другие подробности не раскрываются. Отмечается, что проверка проводилась специальной рабочей группой, созданной Deutsche Bank в этом году для мониторинга соблюдения ужесточенных санкционных норм. Deutsche Bank - один из крупнейших по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на конец третьего квартала 2025 года составлял 90 330 сотрудников.

