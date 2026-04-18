США не будут участвовать в вывозе обогащенного урана с территории Ирана
США не будут участвовать в вывозе обогащенного урана с территории Ирана - 18.04.2026, ПРАЙМ
США не будут участвовать в вывозе обогащенного урана с территории Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут участвовать в потенциальной операции по вывозу обогащенного урана с территории Ирана. | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T00:01+0300
2026-04-18T00:01+0300
2026-04-18T00:01+0300
ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут участвовать в потенциальной операции по вывозу обогащенного урана с территории Ирана.
"Нет, никаких войск… Мы спустимся туда и заберем это вместе с ними (иранцами – ред.), а затем мы это заберем себе. Мы будем забирать это вместе, потому что к тому времени у нас уже будет соглашение, а когда есть соглашение — воевать нет нужды", - передает телеканал CBS слова Трампа.
Ранее в пятницу Трамп сделал ряд резонансных заявлений о подготовке масштабного соглашения с Ираном. По словам американского лидера, Тегеран якобы согласился полностью прекратить обогащение урана и обязался никогда не перекрывать стратегически важный Ормузский пролив.
Трамп также заявил, что финальная сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена уже в эти выходные.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
сша
иран
тегеран
мировая экономика, сша, иран, тегеран, дональд трамп, cbs
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, CBS
США не будут участвовать в вывозе обогащенного урана с территории Ирана
Трамп: США не будут участвовать в вывозе обогащенного урана с территории Ирана
ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут участвовать в потенциальной операции по вывозу обогащенного урана с территории Ирана.
"Нет, никаких войск… Мы спустимся туда и заберем это вместе с ними (иранцами – ред.), а затем мы это заберем себе. Мы будем забирать это вместе, потому что к тому времени у нас уже будет соглашение, а когда есть соглашение — воевать нет нужды", - передает телеканал CBS слова Трампа.
Ранее в пятницу Трамп сделал ряд резонансных заявлений о подготовке масштабного соглашения с Ираном. По словам американского лидера, Тегеран якобы согласился полностью прекратить обогащение урана и обязался никогда не перекрывать стратегически важный Ормузский пролив.
Трамп также заявил, что финальная сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена уже в эти выходные.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.