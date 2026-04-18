США не будут участвовать в вывозе обогащенного урана с территории Ирана - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260418/ssha-869245359.html
США не будут участвовать в вывозе обогащенного урана с территории Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут участвовать в потенциальной операции по вывозу обогащенного урана с территории Ирана. | 18.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869245359.jpg?1776459706
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
США не будут участвовать в вывозе обогащенного урана с территории Ирана

Трамп: США не будут участвовать в вывозе обогащенного урана с территории Ирана

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут участвовать в потенциальной операции по вывозу обогащенного урана с территории Ирана.
"Нет, никаких войск… Мы спустимся туда и заберем это вместе с ними (иранцами – ред.), а затем мы это заберем себе. Мы будем забирать это вместе, потому что к тому времени у нас уже будет соглашение, а когда есть соглашение — воевать нет нужды", - передает телеканал CBS слова Трампа.
Ранее в пятницу Трамп сделал ряд резонансных заявлений о подготовке масштабного соглашения с Ираном. По словам американского лидера, Тегеран якобы согласился полностью прекратить обогащение урана и обязался никогда не перекрывать стратегически важный Ормузский пролив.
Трамп также заявил, что финальная сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена уже в эти выходные.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала