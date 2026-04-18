В США двое военных пострадали при встрече с бурым медведем

2026-04-18T04:51+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Двое американских военных пострадали в результате встречи с бурым медведем на тренировочной территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где в августе прошлого года прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Двое американских военных получили травмы после того, как столкнулись с бурым медведем на гористой тренировочной местности в Анкоридже... Инцидент произошел в четверг, когда военные участвовали в "тренировочном мероприятии по ориентированию на местности" в Арктик-Вэлли, части тренировочной территории объединенной базы Эльмендорф-Ричардсон", - говорится в сообщении агентства. О состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что они применили слезоточивый газ против дикого зверя. Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

