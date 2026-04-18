Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поступок Трампа по отношению к Ирану разозлил США - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260418/ssha-869255875.html
Поступок Трампа по отношению к Ирану разозлил США
Недостоверные утверждения Дональда Трампа о ситуации с Ормузским проливом лишь продлевают иранский конфликт, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел... | 18.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Недостоверные утверждения Дональда Трампа о ситуации с Ормузским проливом лишь продлевают иранский конфликт, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Когда Трамп делает столь громкие заявления, которые впоследствии оказываются ложными, это усугубляет проблемы, затягивает войну и еще больше затрудняет урегулирование", — написал в социальной сети X.По его мнению, глава Белого дома таким образом лишь вредит самим Штатам.В субботу председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Трампа о ходе переговоров. По его словам, все решения по Ормузскому проливу принимаются на месте, а не в соцсетях.Позже в этот день официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны СШАНакануне ИРИ разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.Трамп поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:0:2093:1570_1920x0_80_0_0_bf1a323ba9a2e379cff374ab94e48ba4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:58 18.04.2026
 
Дэвис: ложь Трампа о ситуации с Ормузским проливом лишь затягивает конфликт

© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Недостоверные утверждения Дональда Трампа о ситуации с Ормузским проливом лишь продлевают иранский конфликт, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Когда Трамп делает столь громкие заявления, которые впоследствии оказываются ложными, это усугубляет проблемы, затягивает войну и еще больше затрудняет урегулирование", — написал в социальной сети X.
По его мнению, глава Белого дома таким образом лишь вредит самим Штатам.
В субботу председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Трампа о ходе переговоров. По его словам, все решения по Ормузскому проливу принимаются на месте, а не в соцсетях.
Позже в этот день официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США
Накануне ИРИ разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
Трамп поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала