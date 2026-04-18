Поступок Трампа по отношению к Ирану разозлил США

2026-04-18T16:58+0300

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Недостоверные утверждения Дональда Трампа о ситуации с Ормузским проливом лишь продлевают иранский конфликт, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Когда Трамп делает столь громкие заявления, которые впоследствии оказываются ложными, это усугубляет проблемы, затягивает войну и еще больше затрудняет урегулирование", — написал в социальной сети X.По его мнению, глава Белого дома таким образом лишь вредит самим Штатам.В субботу председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Трампа о ходе переговоров. По его словам, все решения по Ормузскому проливу принимаются на месте, а не в соцсетях.Позже в этот день официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны СШАНакануне ИРИ разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.Трамп поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.

