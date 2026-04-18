Колумбийские наемники ВСУ едут на Украину с пересадками, сообщил источник

2026-04-18T01:53+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Колумбийские наемники ВСУ едут на Украину с пересадками в Испании, Германии и Польше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток. "Летят в Испанию, потом добираются до Германии, откуда на автобусе доезжают до Польши и далее едут на Украину", - рассказал он. В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

