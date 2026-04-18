Украина не раскрывает данные об импорте беспилотников - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260418/ukraina-869247147.html
Украина не раскрывает данные об импорте беспилотников
Украина не раскрывает данные об импорте беспилотников - 18.04.2026, ПРАЙМ
Украина не раскрывает данные об импорте беспилотников
Украина не раскрывает таможенные данные об импорте беспилотных летательных аппаратов на фоне резкого роста поставок беспилотников из европейских стран, выяснило | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T03:35+0300
2026-04-18T03:35+0300
экономика
мировая экономика
украина
европа
польша
минобороны рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869247147.jpg?1776472550
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Украина не раскрывает таможенные данные об импорте беспилотных летательных аппаратов на фоне резкого роста поставок беспилотников из европейских стран, выяснило РИА Новости, изучив официальные данные украинской таможни. Информация по коду HS 8806, под которым в международной торговле классифицируются беспилотные летательные аппараты, недоступна для публичного запроса на портале украинской таможни, причем по поставкам из любых стран, выяснило РИА Новости. Ранее министерство обороны России сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, это осуществляется за счет расширения финансирования расположенных в Европе украинских и совместных предприятий, в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.
украина
европа
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, европа, польша, минобороны рф, всу
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ПОЛЬША, Минобороны РФ, ВСУ
03:35 18.04.2026
 
Украина не раскрывает данные об импорте беспилотников

Украина не раскрывает таможенные данные об импорте беспилотников из Европы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Украина не раскрывает таможенные данные об импорте беспилотных летательных аппаратов на фоне резкого роста поставок беспилотников из европейских стран, выяснило РИА Новости, изучив официальные данные украинской таможни.
Информация по коду HS 8806, под которым в международной торговле классифицируются беспилотные летательные аппараты, недоступна для публичного запроса на портале украинской таможни, причем по поставкам из любых стран, выяснило РИА Новости.
Ранее министерство обороны России сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, это осуществляется за счет расширения финансирования расположенных в Европе украинских и совместных предприятий, в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАПОЛЬШАМинобороны РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала