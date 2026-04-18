"Умом тронулся": в Киеве осадили Зеленского после угроз в адрес Минска - 18.04.2026, ПРАЙМ
"Умом тронулся": в Киеве осадили Зеленского после угроз в адрес Минска
2026-04-18T07:40+0300
общество
мировая экономика
белоруссия
украина
венесуэла
владимир зеленский
мадуро
олег соскин
МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского в отношении белорусского руководства свидетельствуют о нарастающем нервы́ и нерациональности главы киевского режима, полагает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. "Это просто безумие какое-то: Зеленский угрожает (президенту Белоруссии Александру. — Прим. ред.) Лукашенко повторить судьбу Мадуро, хотя его самого надо кинуть в тюрьму за все его преступления. Киевский главарь, видать, совсем умом тронулся, раз совершил столь глупую атаку на соседа", — прокомментировал он. По мнению эксперта, в настоящий момент Зеленский отчаянно старается привлечь к себе внимание стран Запада, отвлеченных текущими проблемами с Ираном, из-за чего тема Украины была временно оставлена на втором плане. "Тактика-то не новая. Если хочешь деньги Брюсселя, то придумай себе врага, покричи погромче. Вот с Белоруссией у Зеленского такая же ситуация", — подытожил Соскин.Накануне Зеленский выдвинул угрозы в адрес белорусского руководства, упомянув ситуацию в Венесуэле с арестом президента Николаса Мадуро и его жены. В пятницу, в своем Telegram-канале, Зеленский заявил о предполагаемом наращивании военной активности у границ Белоруссии и Украины, заверив, что Киев уведомил Минск о готовности "защищаться". 3 января США совершили массированный удар по территории Венесуэлы, а лидера страны Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Флорес арестовали и перевезли в Нью-Йорк.
общество , мировая экономика, белоруссия, украина, венесуэла, владимир зеленский, мадуро, олег соскин
07:40 18.04.2026
 
"Умом тронулся": в Киеве осадили Зеленского после угроз в адрес Минска

