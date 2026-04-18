https://1prime.ru/20260418/ukraina-869257316.html

В Киеве при стрельбе погибли несколько человек

Несколько человек погибли при стрельбе в Киеве, есть пострадавшие, в том числе ребенок, сообщил мэр города Виталий Кличко. | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T18:05+0300

2026-04-18T19:34+0300

киев

виталий кличко

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_e09ff17b4c80a5f9e6a11cae4a27bbfe.jpg

МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Несколько человек погибли при стрельбе в Киеве, есть пострадавшие, в том числе ребенок, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям, по предварительным данным, один человек погиб, есть раненные. "Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы. В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших… Среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20251116/ukraina-864590138.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

