В Киеве при стрельбе погибли несколько человек
Несколько человек погибли при стрельбе в Киеве, есть пострадавшие, в том числе ребенок, сообщил мэр города Виталий Кличко. | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T18:05+0300
2026-04-18T19:34+0300
МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Несколько человек погибли при стрельбе в Киеве, есть пострадавшие, в том числе ребенок, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям, по предварительным данным, один человек погиб, есть раненные. "Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы. В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших… Среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
киев, виталий кличко, в мире
