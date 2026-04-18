Число пострадавших при стрельбе в Киеве увеличилось до 15 человек - 18.04.2026, ПРАЙМ

Число пострадавших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до 15 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T18:50+0300

2026-04-18T19:38+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Число пострадавших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до 15 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и десяти раненых. "Еще пятеро пострадавших в Голосеевском районе. До того медики госпитализировали десять раненых. По предварительной информации, в помещении супермаркета есть погибшие", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

