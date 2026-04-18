https://1prime.ru/20260418/ukraina-869257444.html
Число пострадавших при стрельбе в Киеве увеличилось до 15 человек
Число пострадавших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до 15 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T18:50+0300
здоровье
киев
украина
виталий кличко
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_e09ff17b4c80a5f9e6a11cae4a27bbfe.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Число пострадавших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до 15 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и десяти раненых. "Еще пятеро пострадавших в Голосеевском районе. До того медики госпитализировали десять раненых. По предварительной информации, в помещении супермаркета есть погибшие", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_41362c5f202959c2a1b07789deb2ded4.jpg
Кличко: число пострадавших при стрельбе в Киеве увеличилось до 15 человек