"Было отказано". Позиция Мадьяра по Украине поразила Запад - 18.04.2026, ПРАЙМ
"Было отказано". Позиция Мадьяра по Украине поразила Запад
Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр не поддерживает позицию других европейских руководителей по вопросу помощи Украине, сообщает... | 18.04.2026, ПРАЙМ
"Было отказано". Позиция Мадьяра по Украине поразила Запад

L'AntiDiplomatico: Мадьяр не является сторонником помощи Киеву

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр не поддерживает позицию других европейских руководителей по вопросу помощи Украине, сообщает L'AntiDiplomatico со ссылкой на аналитиков.
"Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране. Еврокомиссия вынуждена оказывать на него давление, в то время как сам Будапешт требует скорейшей разблокировки более 17 миллиардов евро из фондов ЕС, в которой ранее было отказано Виктору Орбану", — говорится в публикации.
По мнению экспертов, оптимизм Украины относительно смены власти в Венгрии преждевременный.
Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт не должен участвовать в кредите для Киева, выступил против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз, выразил надежду на отмену антироссийских санкций и признал, что Венгрия на данный момент не может отказаться от российской нефти.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись на прошлой неделе. После подсчета 98,9% голосов оппозиционная партия "Тиса" под руководством Мадьяра значительно обгоняет правящую партию Виктора Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в парламенте, а вторая — 57. Окончательные результаты будут утверждены до вечера 18 апреля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
