https://1prime.ru/20260418/vklady-869254887.html
Глава "Эксперт РА" дала прогноз по ключевой ставке и доходности вкладов
Глава "Эксперт РА" дала прогноз по ключевой ставке и доходности вкладов - 18.04.2026, ПРАЙМ
Глава "Эксперт РА" дала прогноз по ключевой ставке и доходности вкладов
Ключевая ставка в России к концу года будет находиться на уровне 11-12%, а доходность вкладов будет на сопоставимом уровне, заявила в интервью РИА Новости... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T12:26+0300
2026-04-18T12:26+0300
2026-04-18T16:05+0300
финансы
россия
банк россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868053562_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_7ceb3ba2e1265877cbd05fb966814fa8.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ключевая ставка в России к концу года будет находиться на уровне 11-12%, а доходность вкладов будет на сопоставимом уровне, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы ожидаем ставку в 11-12%, доходность по вкладам на год на сопоставимом уровне. При этом в базовом сценарии ЦБ будет стараться снижать ставку постепенно", - прокомментировала она вопрос об уровне ключевой ставки в конце текущего года. Однако есть и вероятность более глубокого снижения ключевой ставки - в последние недели она выросла, добавила экономист. "Пространство для снижения увеличивается, поскольку всплеск инфляции в начале года быстро сошел на нет, а экономика продолжает быть "подмороженной", - считает Чекурова. ЦБ смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. В то же время, по данным Росстата, инфляция в стране в марте замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868053562_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_8c03a1c77cafc6ee304cb58cea0600aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россия, росстат
Финансы, РОССИЯ, банк Россия, Росстат
Глава "Эксперт РА" дала прогноз по ключевой ставке и доходности вкладов
Глава "Эксперт РА" Чекурова: ключевая ставка в России к концу года будет на уровне 11-12%
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ключевая ставка в России к концу года будет находиться на уровне 11-12%, а доходность вкладов будет на сопоставимом уровне, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Мы ожидаем ставку в 11-12%, доходность по вкладам на год на сопоставимом уровне. При этом в базовом сценарии ЦБ будет стараться снижать ставку постепенно", - прокомментировала она вопрос об уровне ключевой ставки в конце текущего года.
Однако есть и вероятность более глубокого снижения ключевой ставки - в последние недели она выросла, добавила экономист.
"Пространство для снижения увеличивается, поскольку всплеск инфляции в начале года быстро сошел на нет, а экономика продолжает быть "подмороженной", - считает Чекурова.
ЦБ смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России
снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.
В то же время, по данным Росстата
, инфляция в стране в марте замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее.