Глава "Эксперт РА" дала прогноз по ключевой ставке и доходности вкладов - 18.04.2026, ПРАЙМ
Глава "Эксперт РА" дала прогноз по ключевой ставке и доходности вкладов
12:26 18.04.2026 (обновлено: 16:05 18.04.2026)
 
Глава "Эксперт РА" дала прогноз по ключевой ставке и доходности вкладов

Глава "Эксперт РА" Чекурова: ключевая ставка в России к концу года будет на уровне 11-12%

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ключевая ставка в России к концу года будет находиться на уровне 11-12%, а доходность вкладов будет на сопоставимом уровне, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Мы ожидаем ставку в 11-12%, доходность по вкладам на год на сопоставимом уровне. При этом в базовом сценарии ЦБ будет стараться снижать ставку постепенно", - прокомментировала она вопрос об уровне ключевой ставки в конце текущего года.
Однако есть и вероятность более глубокого снижения ключевой ставки - в последние недели она выросла, добавила экономист.
"Пространство для снижения увеличивается, поскольку всплеск инфляции в начале года быстро сошел на нет, а экономика продолжает быть "подмороженной", - считает Чекурова.
ЦБ смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.
В то же время, по данным Росстата, инфляция в стране в марте замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее.
 
