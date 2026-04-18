Глава "Эксперт РА" дала прогноз по ключевой ставке и доходности вкладов

Ключевая ставка в России к концу года будет находиться на уровне 11-12%, а доходность вкладов будет на сопоставимом уровне, заявила в интервью РИА Новости... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T12:26+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Ключевая ставка в России к концу года будет находиться на уровне 11-12%, а доходность вкладов будет на сопоставимом уровне, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы ожидаем ставку в 11-12%, доходность по вкладам на год на сопоставимом уровне. При этом в базовом сценарии ЦБ будет стараться снижать ставку постепенно", - прокомментировала она вопрос об уровне ключевой ставки в конце текущего года. Однако есть и вероятность более глубокого снижения ключевой ставки - в последние недели она выросла, добавила экономист. "Пространство для снижения увеличивается, поскольку всплеск инфляции в начале года быстро сошел на нет, а экономика продолжает быть "подмороженной", - считает Чекурова. ЦБ смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%. В то же время, по данным Росстата, инфляция в стране в марте замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее.

