Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У берегов Омана под удар попал контейнеровоз - 18.04.2026, ПРАЙМ
У берегов Омана под удар попал контейнеровоз
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о новом инциденте у берегов Омана, в результате которого под удар попал контейнеровоз.
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о новом инциденте у берегов Омана, в результате которого под удар попал контейнеровоз. В субботу ведомство уже сообщало об инциденте с танкером в 20 морских милях (37 километрах) к северо-востоку от Омана. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Сообщается о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз, что повредило часть контейнеров", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х. Как уточнило UKMTO, возгораний зафиксировано не было. Проводится расследование.
16:27 18.04.2026
 
У берегов Омана под удар попал контейнеровоз

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о новом инциденте у берегов Омана, в результате которого под удар попал контейнеровоз.
В субботу ведомство уже сообщало об инциденте с танкером в 20 морских милях (37 километрах) к северо-востоку от Омана.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Сообщается о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз, что повредило часть контейнеров", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Как уточнило UKMTO, возгораний зафиксировано не было. Проводится расследование.
