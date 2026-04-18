У берегов Омана под удар попал контейнеровоз
У берегов Омана под удар попал контейнеровоз - 18.04.2026, ПРАЙМ
У берегов Омана под удар попал контейнеровоз
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о новом инциденте у берегов Омана, в результате которого под удар попал контейнеровоз. | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T16:27+0300
2026-04-18T16:27+0300
2026-04-18T16:27+0300
мировая экономика
оман
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о новом инциденте у берегов Омана, в результате которого под удар попал контейнеровоз. В субботу ведомство уже сообщало об инциденте с танкером в 20 морских милях (37 километрах) к северо-востоку от Омана. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Сообщается о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз, что повредило часть контейнеров", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х. Как уточнило UKMTO, возгораний зафиксировано не было. Проводится расследование.
https://1prime.ru/20260414/smi-869149450.html
оман
мировая экономика, оман
У берегов Омана под удар попал контейнеровоз
UKMTO заявило об инциденте с контейнеровозом у берегов Омана