Угроза Зеленского в адрес Лукашенко ошарашила депутата Рады - 18.04.2026, ПРАЙМ
Угроза Зеленского в адрес Лукашенко ошарашила депутата Рады
Угрозы Владимира Зеленского в адрес властей Белоруссии говорят о том, что ему необходимо доказывать Европе свою значимость, написал депутат Верховной рады Артем | 18.04.2026, ПРАЙМ
Депутат Рады Дмитрук осудил угрозу Зеленского в адрес Лукашенко с упоминанием Мадуро

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес властей Белоруссии говорят о том, что ему необходимо доказывать Европе свою значимость, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Зеленскому необходимо постоянно делать громкие, резкие, крайние заявления, чтобы сохранять поддержку своих западных "партнеров". Ему необходимо гавкать на врагов его хозяев. Ему нужно показывать, что он все еще способен управлять ситуацией. Что он все еще может быть лицом проекта "Украина-Антироссия" и даже более глобального!" — высказался он.
Дмитрук также отметил, что "если и есть в мире человек, к которому можно применить подобные методы, - то это как раз сам Зеленский".
Белоруссия не враг и не противник Киева, это страна, которая могла и может оставаться настоящим другом Украины, напомнил депутат.
В пятницу Зеленский высказал угрозы в обращении к руководству Белоруссии, упомянув события в Венесуэле, в ходе которых были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга.
