Лавров: Зеленский в 2014 году просил дать жителям Донбасса право говорить по-русски
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. В 2014 году Владимир Зеленский призывал предоставить жителям Донбасса возможность говорить на русском языке, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.
"Россия и Украина — братские народы одной крови, с общей историей и культурой. Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им право на законных основаниях говорить по-русски", — процитировал Зеленского дипломат.
Министр заметил, что позже глава киевского режима в различных интервью, в том числе перед началом специальной военной операции, называл русских "существами".
После государственного переворота в 2014 году новая власть в Киеве начала борьбу не только с наследием советского периода, но и с любыми элементами, имеющими отношение к России, включая русский язык. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная Рада одобрила законопроект о национальных меньшинствах, который усиливает ограничения на использование русского языка, тогда как для языков других меньшинств предусмотрены значительные послабления.
Как подчеркнул Сергей Лавров, украинские власти длительное время проводили политику дерусификации и принудительной ассимиляции. По данным опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социсследований SOCIS, почти половина украинцев так или иначе общаются дома на русском языке.