Администрация Юрги предлагала помощь жене пропавшего Героя России

2026-04-18T03:29+0300

КЕМЕРОВО, 18 апр - ПРАЙМ. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала РИА Новости, что в администрации города ей предлагали помощь. Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Его жена сообщала РИА Новости, что ждет ребенка. "Звонили (из администрации города - ред.), предлагали какую-то помощь, поддержку. Они спрашивали, нужна ли какая-то помощь. Я сказала, что нет, нахожусь с родителями", - рассказала Асылханова. Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

