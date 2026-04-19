В Алжире открылся международный тендер на разработку углеводородов

Министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб открыл в воскресенье международный тендер "Algeria Bid Round 2026" на разработку углеводородов на семи участках в южных | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T18:32+0300

АЛЖИР, 19 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб открыл в воскресенье международный тендер "Algeria Bid Round 2026" на разработку углеводородов на семи участках в южных районах страны, передает корреспондент РИА Новости. На тендер выставлены, в частности, участки Эль-Бурма-2, Восточный Бурдж Умар Идрис-1, Иллизи Васат-1 и ряд других. "С помощью этого тендера мы объявляем о старте нового важного этапа в развитии сектора добычи углеводородов в стране. Новый тендерный раунд является частью государственной стратегии, нацеленной на укрепление привлекательности сектора... и поддержание репутации Алжира как надёжного направления инвестиций в энергетическую сферу", - сказал министр на церемонии открытия тендера. По его словам, в рамках нового тендерного раунда Алжир надеется в условиях нынешних стремительных геополитических изменений привлечь инвестиции, нарастить опыт и совершенствоваться в сфере технологий, чтобы расширить разведку и добычу углеводородов и укреплять энергетическую безопасность региона. Он также подчеркнул, что Алжир сейчас является "одним из передовых и надёжных" поставщиков углеводородов, который стремится обеспечивать устойчивые поступления на международные рынки, располагая необходимой для этого транспортной и экспортной инфраструктурой.

