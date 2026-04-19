Будущее атомной энергетики Армении под вопросом, заявил эксперт - 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T20:14+0300

ЕРЕВАН, 19 апр - ПРАЙМ. Будущее атомной энергетики Армении оказалось под вопросом на фоне решения Азербайджана построить АЭС, считает армянский эксперт по энергобезопасности, доктор политических наук Ваге Давтян. Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, заявил, что страна переходит к новой модели и будем обеспечивать энергобезопасность не только за счет углеводородов, но и за счет электроэнергии, включая возобновляемые источники. Кроме того, он проинформировал о решении включить в энергетический баланс республики ядерную энергетику. "Согласно заявлению министра энергетики Азербайджана Шахбазова, энергетический баланс страны будет строиться на трех компонентах: углеводороды, возобновляемая энергетика, "мирный атом". Параллельно с этим в Армении, которая до сих пор является единственной страной в регионе, обладающей "мирным атомом", будущее этой стратегической, имеющей экзистенциальное значение сферы фактически ставится под вопрос", - написал Давтян в соцсети Facebook*. По его словам, Москва ясно заявляет, что в случае продолжения нынешнего внешнеполитического курса Еревана модернизация Армянской АЭС после 2031 года может быть прекращена. "То есть даже, казалось бы, такой обозримый горизонт - до 2036 года - оказывается под вопросом. Фактически под вопросом и активно продвигаемый проект модульного реактора, для реализации всего цикла которого потребуется как минимум 7–8 лет", - считает эксперт. По его мнению, эти процессы логичны и взаимосвязаны. Он полагает, что за либерализацией рынка электроэнергии могут последовать объединение энергосистем с Азербайджаном, парализация национальной атомной энергетики Армении и импорт электроэнергии из Азербайджана. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В сентябре 2024 года премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван принял стратегическое решение построить модульную АЭС, добавив, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее. При этом он особо подчеркнул, что США добились в этом "большего прогресса". Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Ереван заявил, что Вашингтон поставит Армении малые модульные реакторы. Вэнс добавил, что в рамках соглашения США поставят Армении оборудование на сумму до 5 миллиардов долларов. Кроме того, контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов на еще 4 миллиарда долларов предусмотрены в долгосрочной перспективе, отметил вице-президент США. Позднее Пашинян сообщил, что обсуждения с партнерами по модульным реакторам продолжаются.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

