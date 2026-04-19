В Иркутске ликвидировали аварию на магистральном трубопроводе

2026-04-19T22:30+0300

ИРКУТСК, 19 апр - ПРАЙМ. Аварию на магистральном трубопроводе устраняли в Иркутске, в ближайшее время горячая вода поступит в квартиры, оказавшиеся в зоне отключения, сообщает Байкальская энергетическая компания. Аварийную ситуация на теплосетях ликвидировали в Октябрьском районе Иркутска. По данным Байкальской энергетической компании, ночью диспетчер зафиксировал повышенный расход сетевой воды в районе магистрального трубопровода. В ходе осмотра у бульвара Постышева был обнаружен выход воды на поверхность. Для обеспечения безопасности, а также оперативного поиска конкретного места, где произошла утечка, подачу горячей воды потребителям временно приостановили. "Сотрудники справились с задачей с ювелирной точностью, не повредив плотный клубок соседствующих коммуникаций – электрических линий и кабелей связей. Кроме этого, автомобилисты практически не испытали каких-либо неудобств. Прямо сейчас работники открывают отпайки, после чего горячая вода вернется в дома иркутян не только в краны, но и батареи", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации аварии были задействованы более 20 человек и семь единиц техники.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

