Парламентские выборы в Болгарии в воскресенье

Парламентские выборы в Болгарии в воскресенье - 19.04.2026, ПРАЙМ

Парламентские выборы в Болгарии в воскресенье

Парламентские выборы пройдут в Болгарии в воскресенье. | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T00:22+0300

2026-04-19T00:22+0300

2026-04-19T00:22+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Парламентские выборы пройдут в Болгарии в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. Согласно Конституции Болгарии (1991), законодательную власть в стране осуществляет Национальное собрание (парламент). Парламент Болгарии является однопалатным, состоит из 240 народных представителей и избирается на четыре года. Если по итогам парламентских выборов не достигнуто соглашение о формировании правительства, президент назначает временное правительство и назначает новые выборы в течение двух месяцев. Национальное собрание не прерывает работу во время избирательной кампании. С 2021 года Болгария находится в политическом кризисе – в стране прошло семь парламентских выборов, а сформировать устойчивое правительство так и не удалось. В апреле 2026 года в Болгарии пройдут восьмые парламентские выборы. Им предшествовала отставка 19 января президента Румена Радева из-за провала попыток сформировать новое правительство. Обязанности главы государства сейчас исполняет Илияна Йотова, первая женщина на посту президента Болгарии. Голосование в Болгарии является обязательным, но санкций за неучастие в выборах нет. Выборы членов Национального собрания назначаются президентом республики не позднее чем за 60 дней до дня выборов. Для проведения выборов образуется 31 многомандатный округ, в том числе три в Софии, два в Пловдивском городском округе. Остальные округа должны соответствовать административным районам страны. Число депутатов, избираемых в каждом многомандатном избирательном округе, зависит от численности населения, но их не может быть меньше четырех. Право голоса имеют граждане старше 18 лет, кроме заключенных и признанных недееспособными по решению суда. Все имеющие право голоса избиратели, постоянно зарегистрированные в Болгарии, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем избирательном участке. Баллотироваться на выборах могут граждане Болгарии старше 21 года, не имеющие другого гражданства, не являющиеся недееспособными и не находящиеся в заключении. Кандидаты могут баллотироваться от партий, коалиций или независимо. Партии и коалиции не могут регистрировать в качестве кандидатов военнослужащих вооруженных сил, сотрудников дипломатической службы, сотрудников министерства внутренних дел, государственного разведывательного управления, службы национальной безопасности, судей, прокуроров и следователей, а также других лиц, которым законом запрещено членство в политической партии. Эти граждане могут участвовать в выборах в качестве независимых кандидатов. Кандидаты от партий и коалиций регистрируются под номерами в реестре списков кандидатов. Количество кандидатов в каждом списке не может превышать двойное число мест в многомандатном округе. Каждый кандидат может быть предложен только одной политической партией или коалицией не более чем в двух многомандатных округах. Партии и коалиции должны предоставить в ЦИК регистрационные документы, залог в размере 1278 евро и подписи не менее 2,5 тысячи избирателей. Каждый независимый кандидат может быть зарегистрирован при поддержке не менее 1%, но не более тысячи голосов избирателей, постоянно проживающих на территории округа. Он может баллотироваться только в одном избирательном округе. Независимому кандидату также необходимо внести залог в размере 51 евро. Официальная избирательная кампания начинается за 30 дней до дня выборов. Запрет на агитацию, включая запрет на публикацию результатов социологических опросов, вступает в силу за 24 часа до дня выборов. Политические партии и независимые кандидаты, не получающие ежегодной государственной субсидии, получают поддержку в размере приблизительно 20 000 евро и 2 500 евро на освещение в СМИ соответственно. Финансирование предвыборной кампании кандидата может осуществляться из собственных средств, а также за счет материальных и денежных пожертвований физических лиц. Для пожертвований, превышающих сумму одной минимальной заработной платы (примерно 620 евро), необходимо предоставить декларацию о происхождении средств. Для пожертвований от физических лиц ограничений нет. Пожертвования от юридических лиц, религиозных организаций, анонимных или иностранных источников запрещены. Взносы свыше 511 евро должны осуществляться банковским переводом. Кандидаты обязаны иметь специальный банковский счет, на котором должны отражаться все расходы в ходе предвыборной кампании. Максимальная сумма расходов на предвыборную кампанию составляет 1 533 876 евро для партий и коалиций и 102 258 евро для независимого кандидата. Голосование проводится в день выборов на избирательных участках с 7.00 до 20.00. Однако, оно может быть продлено, но не позднее 21.00. Избирательный кодекс не допускает голосования по доверенности. Голосование осуществляется лично избирателем. Голосовать можно бумажным бюллетенем или бюллетенем для машинного голосования за несколькими исключениями. На избирательных участках с числом избирателей менее 300; на избирательных участках в медицинских учреждениях, домах престарелых и других специализированных учреждениях; на избирательных участках на судах под болгарским флагом; в центрах содержания под стражей и местах заключения используются только бумажные бюллетени. Если избиратель допускает ошибку при заполнении бумажного бюллетеня, он имеет право запросить второй бюллетень, но только один раз. Неправильный бюллетень, не будучи развернутым, уничтожается. Избирателю выдается новый бюллетень. В случае повторной ошибки избиратель не получает новый бюллетень. При голосовании бумажным бюллетенем используется только синяя ручка, предоставленная членом избирательной комиссии секции. Приносить какие-либо материалы извне запрещено. Если во время машинного голосования допущена ошибка, избиратель не может изменить свой выбор, проголосовав повторно, независимо от причины. Во время голосования у избирателя есть возможность проверить и изменить свой выбор перед его подтверждением. После подтверждения выбора устройство сохраняет голос избирателя, и внесение изменений становится невозможным. При голосовании бумажным бюллетенем избиратель отмечает квадрат с номером выбранного списка кандидатов знаком "х" или "v". После того, как избиратель проголосовал за партию, он также может отметить предпочтительного кандидата. Если избиратель не указал предпочтительного кандидата, его голос учитывается для лидера списка. Избиратели за пределами страны могут проголосовать только за партию или коалицию, но не кандидата из ее списка. Избиратель также может проголосовать против всех. Избиратели с физическими недостатками, не позволяющими им голосовать на избирательном участке, могут это сделать на дому, подав соответствующее заявление. К распределению мест в парламенте допускаются партии и коалиции, преодолевшие порог в 4% действительных голосов, независимые кандидаты должны преодолеть квоту, действующую для соответствующего округа. Вновь избранное Народное собрание созывается на первое заседание президентом республики не позднее месяца после избрания парламента. Если в указанный срок этого не происходит, оно созывается одной пятой членов парламента.

болгария

общество , болгария, цик