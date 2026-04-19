Запасов авиатоплива в Чехии хватит на все лето и осень, заявил вице-премьер - 19.04.2026, ПРАЙМ
Запасов авиатоплива в Чехии хватит на все лето и осень, заявил вице-премьер
Вице-премьер Гавличек: Чехия имеет контракты на поставки авиатоплива

ПРАГА, 19 апр – ПРАЙМ. Чехия имеет контракты на поставки авиатоплива на весь летне-осенний сезон, заявил в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS, первый вице-премьер и глава минэкономики Карел Гавличек.
"Согласно заключенным контрактам, наши поставки авиационного топлива находятся под полным контролем, они обеспечены на весь летне-осенний сезон", - сказал Гавличек. При этом вице-премьер не исключил, что некоторые авиакомпании могут отменить рейсы в Чехию из-за нехватки топлива в других странах.
По данным пресс-службы пражского аэропорта имени Вацлава Гавела, в аэропорту не зафиксировано никаких проблем с топливом. На конец дня пятницы, резервуары были заполнены на 94%.
В свою очередь, пресс-служба Чешской ассоциации нефтяной промышленности и торговли (ČAPPO) сообщила, что владелец обоих чешских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - компания Orlen Unipetrol - как основной поставщик авиационного керосина на чешский рынок выполняет свои договорные поставки без каких-либо проблем. Примерно пятая часть поставок в Чехию обеспечивается за счет импорта.
Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в четверг, что у Европы осталось всего около шести недель до того, как закончатся запасы авиационного топлива. По его словам, если экспорт нефти через Ормузский пролив не возобновится, авиакомпании вскоре могут начать отменять рейсы. Сейчас пролив снова заблокирован из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Правительство Чехии одобрило законопроект о регулировании цен на топливо
13 апреля, 19:49
 
