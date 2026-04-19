https://1prime.ru/20260419/chekhiya-869272546.html

Запасов авиатоплива в Чехии хватит на все лето и осень, заявил вице-премьер

2026-04-19T18:49+0300

энергетика

чехия

европа

ормузский пролив

фатих бироль

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869080426_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_9172bbd2140f1e6d5149db746f0a9e9a.jpg

ПРАГА, 19 апр – ПРАЙМ. Чехия имеет контракты на поставки авиатоплива на весь летне-осенний сезон, заявил в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS, первый вице-премьер и глава минэкономики Карел Гавличек. "Согласно заключенным контрактам, наши поставки авиационного топлива находятся под полным контролем, они обеспечены на весь летне-осенний сезон", - сказал Гавличек. При этом вице-премьер не исключил, что некоторые авиакомпании могут отменить рейсы в Чехию из-за нехватки топлива в других странах. По данным пресс-службы пражского аэропорта имени Вацлава Гавела, в аэропорту не зафиксировано никаких проблем с топливом. На конец дня пятницы, резервуары были заполнены на 94%. В свою очередь, пресс-служба Чешской ассоциации нефтяной промышленности и торговли (ČAPPO) сообщила, что владелец обоих чешских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - компания Orlen Unipetrol - как основной поставщик авиационного керосина на чешский рынок выполняет свои договорные поставки без каких-либо проблем. Примерно пятая часть поставок в Чехию обеспечивается за счет импорта. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в четверг, что у Европы осталось всего около шести недель до того, как закончатся запасы авиационного топлива. По его словам, если экспорт нефти через Ормузский пролив не возобновится, авиакомпании вскоре могут начать отменять рейсы. Сейчас пролив снова заблокирован из-за конфликта на Ближнем Востоке.

чехия

европа

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

