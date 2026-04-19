Число ДТП в Москве снизилось на 16 процентов в 2026 году, сообщил дептранс
2026-04-19T12:09+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Количество ДТП в Москве снизилось на 16% в первом квартале 2026 года в сравнении с тем же периодом предыдущего, также сократилось число погибших и раненых, сообщает столичный дептранс. "Количество ДТП снизилось на 16% - с 1 709 до 1 430. Число погибших сократилось на 40% - с 60 до 36. Раненых стало меньше на 12% - с 1 941 до 1 708", - говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса на платформе Max. Также отмечается, что в пределах Садового кольца с начала года не произошло ни одной аварии с погибшими. По данным ведомства, такого результата удалось достичь благодаря системной работе ЦОДД и комплексу мер: развитию скоростного каркаса, системе фотовидеофиксации, переразметке и улучшению схем движения и внедрению интеллектуальных транспортных систем. Кроме того, на большинстве улиц в границах Садового кольца установлен скоростной режим не выше 50 километров в час, на прилегающих улицах - до 30 километров в час, что делает движение более предсказуемым и снижает тяжесть последствий ДТП. "Также упорядочено парковочное пространство: исключена хаотичная парковка, улучшилась видимость и освободились полосы движения. Параллельно развивается пешеходная инфраструктура - только за прошлый год в пределах Садового кольца обустроили более 50 переходов и расширили тротуары на ряде улиц", - добавляется в сообщении.
