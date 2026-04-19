Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться транспортом из-за похолодания
2026-04-19T16:59+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Столичный дептранс рекомендует автолюбителям в понедельник в Москве пользоваться городским транспортом из-за ожидающегося похолодания и снега, отмечая, что летняя резина в такую погоду опасна. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что очередная "волна холода" ожидается в Москве перед майскими праздниками. По его словам, в столице за понедельник и вторник местами выпадет месячная норма осадков. "Завтра в город снова придет зима: снег с дождем, сильный ветер и похолодание. Если вы уже поменяли зимнюю резину на летнюю, оставьте завтра автомобиль дома и воспользуйтесь городским транспортом. Это безопасно и надежно. Летняя резина в такую погоду опасна. Она не обеспечивает надежного сцепления с дорогой при минусовых температурах, снеге и гололедице. Тормозной путь значительно увеличивается, а машину может занести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.
