Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться транспортом из-за похолодания

Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться транспортом из-за похолодания - 19.04.2026, ПРАЙМ

Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться транспортом из-за похолодания

Столичный дептранс рекомендует автолюбителям в понедельник в Москве пользоваться городским транспортом из-за ожидающегося похолодания и снега, отмечая, что... | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T16:59+0300

2026-04-19T16:59+0300

2026-04-19T16:59+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Столичный дептранс рекомендует автолюбителям в понедельник в Москве пользоваться городским транспортом из-за ожидающегося похолодания и снега, отмечая, что летняя резина в такую погоду опасна. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что очередная "волна холода" ожидается в Москве перед майскими праздниками. По его словам, в столице за понедельник и вторник местами выпадет месячная норма осадков. "Завтра в город снова придет зима: снег с дождем, сильный ветер и похолодание. Если вы уже поменяли зимнюю резину на летнюю, оставьте завтра автомобиль дома и воспользуйтесь городским транспортом. Это безопасно и надежно. Летняя резина в такую погоду опасна. Она не обеспечивает надежного сцепления с дорогой при минусовых температурах, снеге и гололедице. Тормозной путь значительно увеличивается, а машину может занести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , москва