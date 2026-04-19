Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться транспортом из-за похолодания - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260419/deptrans-869271224.html
Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться транспортом из-за похолодания
2026-04-19T16:59+0300
происшествия
бизнес
россия
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049832_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_658fbbef2ced724068d6a43cf4df3943.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Столичный дептранс рекомендует автолюбителям в понедельник в Москве пользоваться городским транспортом из-за ожидающегося похолодания и снега, отмечая, что летняя резина в такую погоду опасна. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что очередная "волна холода" ожидается в Москве перед майскими праздниками. По его словам, в столице за понедельник и вторник местами выпадет месячная норма осадков. "Завтра в город снова придет зима: снег с дождем, сильный ветер и похолодание. Если вы уже поменяли зимнюю резину на летнюю, оставьте завтра автомобиль дома и воспользуйтесь городским транспортом. Это безопасно и надежно. Летняя резина в такую погоду опасна. Она не обеспечивает надежного сцепления с дорогой при минусовых температурах, снеге и гололедице. Тормозной путь значительно увеличивается, а машину может занести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.
https://1prime.ru/20260419/deptrans-869267860.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049832_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45a0a4500a97d9168b8e0b7480afc5f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры Московского метро
Пассажиры Московского метро - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
Пассажиры Московского метро. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
12:09
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала