ЕС начал реагировать на энергокризис с опозданием на месяц, заявил Дмитриев - 19.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
https://1prime.ru/20260419/dmitriev-869269713.html
2026-04-19T14:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg
https://1prime.ru/20260419/es-869267683.html
https://1prime.ru/20260418/es-869259921.html
14:45 19.04.2026
 
Дмитриев: ЕС начал реагировать на энергетический кризис с опозданием на месяц

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Страны Евросоюза начали реагировать на крупнейший энергетический кризис с опозданием на месяц, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Страны ЕС, опоздав на месяц, только сейчас начинают действовать - медленно и плавно - (чтобы преодолеть - ред.) крупнейший энергетический кризис", - написал он в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал новость о том, что правительство Нидерландов в понедельник введет в действие первый этап национального плана по преодолению нефтяного кризиса на фоне событий вокруг Ормузского пролива. Ранее сообщение об этом со ссылкой на источники опубликовал ряд местных СМИ.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
ЭнергетикаОрмузский проливИРАНСШАКирилл ДмитриевЕС
 
 
