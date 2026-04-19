ЕС начал реагировать на энергокризис с опозданием на месяц, заявил Дмитриев

ЕС начал реагировать на энергокризис с опозданием на месяц, заявил Дмитриев - 19.04.2026, ПРАЙМ

ЕС начал реагировать на энергокризис с опозданием на месяц, заявил Дмитриев

Страны Евросоюза начали реагировать на крупнейший энергетический кризис с опозданием на месяц, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),...

2026-04-19T14:45+0300

2026-04-19T14:45+0300

2026-04-19T14:45+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Страны Евросоюза начали реагировать на крупнейший энергетический кризис с опозданием на месяц, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Страны ЕС, опоздав на месяц, только сейчас начинают действовать - медленно и плавно - (чтобы преодолеть - ред.) крупнейший энергетический кризис", - написал он в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал новость о том, что правительство Нидерландов в понедельник введет в действие первый этап национального плана по преодолению нефтяного кризиса на фоне событий вокруг Ормузского пролива. Ранее сообщение об этом со ссылкой на источники опубликовал ряд местных СМИ. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

ормузский пролив

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ормузский пролив, иран, сша, кирилл дмитриев, ес