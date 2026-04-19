Чиновники Евросоюза были слепы, заявил Дмитриев - 19.04.2026, ПРАЙМ
Чиновники Евросоюза были слепы, заявил Дмитриев
экономика
мировая экономика
европа
ближний восток
ормузский пролив
кирилл дмитриев
ес
рфпи
мировая экономика, европа, ближний восток, ормузский пролив, кирилл дмитриев, ес, рфпи
19:26 19.04.2026
 
Чиновники Евросоюза были слепы, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: чиновники ЕС были слепы и не осознавали последствий своих решений

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Чиновники Евросоюза были слепы и не осознавали, к каким потрясениям в Европе приведут их неверные решения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал статью агентства Блумберг, посвященную анализу ситуации в сфере бизнеса в разных странах и накопленному эффекту от конфликта на Ближнем Востоке. По данным агентства, статистика говорит о риске стагфляции.
"Кроме шуток, как раз согласно прогнозам, и как раз то, что чиновники ЕС вначале отрицали, будучи слишком слепы и не осознавая, какого масштаба потрясение обрушится на Европу из-за их собственных неверных решений", - написал Дмитриев в соцсети X.
В среду еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что европейская экономика столкнулась со стагфляционным шоком, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого рост регионального ВВП замедляется, а инфляция, напротив, растет.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
ЕС начал реагировать на энергокризис с опозданием на месяц, заявил Дмитриев
ЭкономикаМировая экономикаЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливКирилл ДмитриевЕСРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
