Чиновники Евросоюза были слепы, заявил Дмитриев
Чиновники Евросоюза были слепы и не осознавали, к каким потрясениям в Европе приведут их неверные решения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T19:26+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Чиновники Евросоюза были слепы и не осознавали, к каким потрясениям в Европе приведут их неверные решения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так глава РФПИ прокомментировал статью агентства Блумберг, посвященную анализу ситуации в сфере бизнеса в разных странах и накопленному эффекту от конфликта на Ближнем Востоке. По данным агентства, статистика говорит о риске стагфляции. "Кроме шуток, как раз согласно прогнозам, и как раз то, что чиновники ЕС вначале отрицали, будучи слишком слепы и не осознавая, какого масштаба потрясение обрушится на Европу из-за их собственных неверных решений", - написал Дмитриев в соцсети X. В среду еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что европейская экономика столкнулась со стагфляционным шоком, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого рост регионального ВВП замедляется, а инфляция, напротив, растет. ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
https://1prime.ru/20260419/dmitriev-869269713.html
