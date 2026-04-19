Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев сыронизирвал над эвфемизмами в Евросоюзе - 19.04.2026, ПРАЙМ
Дмитриев сыронизирвал над эвфемизмами в Евросоюзе
Дмитриев сыронизирвал над эвфемизмами в Евросоюзе - 19.04.2026, ПРАЙМ
Дмитриев сыронизирвал над эвфемизмами в Евросоюзе
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T22:54+0300
2026-04-19T22:54+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сыронизировал над эвфемизмами в Евросоюзе, пошутив, что евробюрократы переименуют нехватку еды в здоровое питание. Как указал Дмитриев в публикации в соцсети X, ограничительные меры, связанные с энергокризисом, в Евросоюзе "вежливо" называют "работой в удаленном режиме". "Когда начнется нехватка еды, они, вероятно, переименуют ее в "здоровое питание", - сыронизировал он. Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении писала, что Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
ормузский пролив
иран
сша
ПРАЙМ
мировая экономика, ормузский пролив, иран, сша, кирилл дмитриев, ес, financial times
Политика, Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, США, Кирилл Дмитриев, ЕС, Financial Times
22:54 19.04.2026
 
Дмитриев сыронизирвал над эвфемизмами в Евросоюзе

Глава РФПИ Дмитриев пошутил, что евробюрократы переименуют нехватку еды в здоровое питание

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сыронизировал над эвфемизмами в Евросоюзе, пошутив, что евробюрократы переименуют нехватку еды в здоровое питание.
Как указал Дмитриев в публикации в соцсети X, ограничительные меры, связанные с энергокризисом, в Евросоюзе "вежливо" называют "работой в удаленном режиме".
"Когда начнется нехватка еды, они, вероятно, переименуют ее в "здоровое питание", - сыронизировал он.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении писала, что Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
ПолитикаМировая экономикаОрмузский проливИРАНСШАКирилл ДмитриевЕСFinancial Times
 
 
