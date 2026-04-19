Дмитриев сыронизирвал над эвфемизмами в Евросоюзе

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сыронизировал над эвфемизмами в Евросоюзе, пошутив, что евробюрократы переименуют нехватку еды в здоровое питание. Как указал Дмитриев в публикации в соцсети X, ограничительные меры, связанные с энергокризисом, в Евросоюзе "вежливо" называют "работой в удаленном режиме". "Когда начнется нехватка еды, они, вероятно, переименуют ее в "здоровое питание", - сыронизировал он. Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении писала, что Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

